Зарядные устройства для электромобилей

Магазин принадлежностей для электротранспорта.

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Добро пожаловать в наш магазин принадлежностей для электромобилей. Целью его создания была популяризация электротранспорта в нашей стране, а также помощь электромобилистам в решении одной из главных проблем — подзарядке своего авто. Мы постоянно следим за изменениями на рынке электромобилей Беларуси и потребностями их владельцев. Благодаря чему сумели собрать достаточно разнообразный ассортимент самых необходимых товаров для комфортной эксплуатации электромобиля. Также мы предлагаем аренду принадлежностей для зарядки электромобилей.

Зарядное устройство — это сложный прибор, который связывает ваш автомобиль с розеткой, также через него происходит общение с автомобилем. Именно этот прибор принимает команды от электрокара для начала зарядки, а также он останавливает подачу тока в случае, когда батарея заряжена или внештатной ситуации. Качественное зарядное устройство должно принять на себя удар в случае резкого скачка напряжения и защитить ваш автомобиль от выхода из строя дорогостоящих компонентов. В связи с этим мы осознанно отказались от низкокачественных устройств.

На сегодняшний день основной поток электромобилей идет из США, поэтому в нашем магазине уклон сделан именно на зарядные устройства американского стандарта J1772 или Type1. Также мы предлагаем переходники для возможности заряда вашего электромобиля от уличных станций с разъемом Type2. Благодаря нашим переходникам можно с легкостью пополнить запас электричества на зарядных станциях с европейским разъемом. Для разных автомобилей у нас есть варианты переходников Type1-Type2 с мощностью от 16 Ампер до 32 Ампер.

Специально для автомобилей марки Tesla мы предлагаем переходники с достаточно редкого разъема Tesla на уже широко распространенный J1772 (Type1). С помощью этого адаптера можно легко и недорого решить проблему зарядки своей Тесла как дома, так и на общественных зарядных станциях. Для быстрой зарядки в нашем каталоге вы найдете адаптер Tesla — CHAdeMO.

Поможем решить головную боль владельцев американских электромобилей с портом быстрой зарядки CCS1 (Combo1). Специально для таких автомобилей мы поставляем адаптер CCS1-CCS2. С ним можно буквально за час пополнить запас батареи.

GreenLight.by — делаем процесс эксплуатации электромобиля проще и комфортнее. Подбираем для вас только качественные товары, которыми сами пользуемся ежедневно.

Почему стоит выбрать наши зарядные устройста?

Доставка

Беларусь, Россия

Гарантия

12 месяцев

Низкая цена

от 180 руб

Безопасность

класс защиты не ниже IP54

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