Зарядные устройства для электромобилей

Добро пожаловать в наш магазин принадлежностей для электромобилей. Целью его создания была популяризация электротранспорта в нашей стране, а также помощь электромобилистам в решении одной из главных проблем — подзарядке своего авто. Мы постоянно следим за изменениями на рынке электромобилей Беларуси и потребностями их владельцев. Благодаря чему сумели собрать достаточно разнообразный ассортимент самых необходимых товаров для комфортной эксплуатации электромобиля. Также мы предлагаем аренду принадлежностей для зарядки электромобилей.

Зарядное устройство — это сложный прибор, который связывает ваш автомобиль с розеткой, также через него происходит общение с автомобилем. Именно этот прибор принимает команды от электрокара для начала зарядки, а также он останавливает подачу тока в случае, когда батарея заряжена или внештатной ситуации. Качественное зарядное устройство должно принять на себя удар в случае резкого скачка напряжения и защитить ваш автомобиль от выхода из строя дорогостоящих компонентов. В связи с этим мы осознанно отказались от низкокачественных устройств.

На сегодняшний день основной поток электромобилей идет из США, поэтому в нашем магазине уклон сделан именно на зарядные устройства американского стандарта J1772 или Type1. Также мы предлагаем переходники для возможности заряда вашего электромобиля от уличных станций с разъемом Type2. Благодаря нашим переходникам можно с легкостью пополнить запас электричества на зарядных станциях с европейским разъемом. Для разных автомобилей у нас есть варианты переходников Type1-Type2 с мощностью от 16 Ампер до 32 Ампер.

Специально для автомобилей марки Tesla мы предлагаем переходники с достаточно редкого разъема Tesla на уже широко распространенный J1772 (Type1). С помощью этого адаптера можно легко и недорого решить проблему зарядки своей Тесла как дома, так и на общественных зарядных станциях. Для быстрой зарядки в нашем каталоге вы найдете адаптер Tesla — CHAdeMO.

Поможем решить головную боль владельцев американских электромобилей с портом быстрой зарядки CCS1 (Combo1). Специально для таких автомобилей мы поставляем адаптер CCS1-CCS2. С ним можно буквально за час пополнить запас батареи.

GreenLight.by — делаем процесс эксплуатации электромобиля проще и комфортнее. Подбираем для вас только качественные товары, которыми сами пользуемся ежедневно.